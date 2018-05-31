Розкладається за півтора місяці: в українській Венеції вироблятимуть унікальний еко-посуд

У Вилковому Одеської області, яке ще називають українською Венецією, збираються виробляти одноразовий еко-посуд з очерету.

Про це заявив міський голова Микола Дзядзін, передає 048.ua .

За словами мера, одноразовий посуд, випуск якого налагодять в Вилково, буде розкладатися всього за півтора місяці.

Зараз проходять дослідження в Одеській національній академії харчових технологій. Як тільки буде готове техніко-економічне обґрунтування, цей проект почнуть втілювати в життя, обіцяє мер. Для реалізації планують залучити грантові кошти.

Нагадаємо, вчені назвали посуд, яка є небезпечною для здоров'я .