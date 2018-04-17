В Киеве военный грузовик застрял под мостом: образовалась пробка

В Киеве 17 апреля военный тягач не смог проехать под путепроводом и застрял.

Как сообщают "Стражи.Эспрессо", ДТП произошло на Большой кольцевой дороге.

"Загруженный техникой тягач, который двигался в направлении от Обойного рынка к Академгородку, не смог проехать под путепроводом, по которому проходит проспект Победы", - говорится в сообщении.

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