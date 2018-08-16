Приметы на 17 августа: что нельзя делать

17 августа в народе называют Авдотьей-Сеногнойкой. Считается, что в этот день начинаются дожди, которые могут испортить сено, поэтому убрать его старались как можно быстрее.

Детальнее о приметах этого дня рассказывает CityOboz.

Приметы pixabay.com

Но сено предки старались не просто сложить, а хорошенько просушить, ведь испортиться оно могло даже в копнах. А еще в этот день обычно собирали последние огурцы, лук и чеснок.

Кроме того, в народе заметили, что погода в этот день указывает на то, каким будет ноябрь.

Ранее CityOboz рассказывал, в какой день предки пытались расспросить силы природы про зиму.