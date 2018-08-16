Прикмети на 17 серпня: чого не можна робити

17 серпня в народі називають Авдотією (Євдокією)-Сіногнійкою. Вважається, що в цей день починаються дощі, які можуть зіпсувати сіно, тому прибрати його намагалися якомога швидше.

Детальніше про прикмети цього дня розповідає CityOboz.

Прикмети pixabay.com

Але сіно предки намагалися не просто скласти, а гарно просушити, адже зіпсуватися воно могло навіть у копицях. А ще в цей день зазвичай збирали останні огірки, цибулю і часник.

Крім того, в народі помітили, що погода в цей день вказує на те, яким буде листопад.

Раніше CityOboz розповідав, у який день предки намагалися розпитати сили природи про зиму.