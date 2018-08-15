Приметы на 16 августа: что нельзя делать

16 августа в народе носит два названия – Антон-вихревей и Исакий-малинник. В этот день предки пытались расспросить силы природы про зиму.

О том, зачем им для этого нужен был петух, рассказывает CityOboz.

Приметы pixabay.com

Традиционно в народе в этот день ожидали появления вихрей, у которых и пытались узнать, какой будет зима и когда можно ждать оттепель.

Для этого у предков существовал обряд – захватив с собой нож и петуха, они отправлялись на перекресток. Когда вихрь поднимался, они вонзали в его середину нож, держа при этом за голову петуха, и задавали свой вопрос.

В народе заметили, что если вихрей в этот день много – то следует ждать суровую и снежную зиму. В целом погода в этот день указывает на то, каким будет октябрь и 19 декабря.

А малинником этот день называли потому, что как раз созревала малина. Больше всего этой ягоды обычно было в лесах, куда люди и отправлялись. И, конечно, частенько встречались там с медведями. В народе верили, что этот зверь – символ добродушия и богатырской силы с одной стороны, и злобы, грубости, жадности – с другой.

Ранее CityOboz рассказывал, в какой день предки уделяли особое внимание лошадям.