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Появилась платформа для отслеживания цен на продукты онлайн

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Министерство экономического развития и торговли Украины разработало сайт "Платформа эффективного регулирования", на котором можно онлайн отследить цены на продукты питания.

На портале представлена в динамике стоимость 23 основных социальных продуктов.

В списке инфляционного барометра - мука, свекла, капуста, картофель, колбасы, гречневая крупа, курятина, макароны, масло, молоко, морковь, рис, сало, свинина, сыр, сметана, хлеб, лук, сахар, яйца, говядина.

Сайт собирает данные из открытых источников - Госкомстата, Нацбанка, Всемирного банка, Евростата, а также учитывает ежедневную динамику цен на товары по данным крупнейших онлайн-супермаркетов.

Сервис дает возможность отслеживать стоимость любого блюда, прописав ингредиенты и их вес.

На портале также можно сравнить цены за разные периоды и в разных регионах.

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Kyiv.City
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