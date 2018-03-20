З'явилася платформа для відстеження цін на продукти онлайн

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило сайт "Платформа ефективного регулювання", на якому можна онлайн відстежити ціни на продукти харчування.

На порталі представлена ​​в динаміці вартість 23 основних соціальних продуктів.

У списку інфляційного барометра - борошно, буряк, капуста, картопля, ковбаси, гречана крупа, курятина, макарони, масло, молоко, морква, рис, сало, свинина, сир, сметана, хліб, цибуля, цукор, яйця, яловичина.

Сайт збирає дані з відкритих джерел - Держкомстату, Нацбанку, Світового банку, Євростату, а також враховує щоденну динаміку цін на товари за даними найбільших онлайн-супермаркетів.

Сервіс дає можливість відстежувати вартість будь-якої страви, прописавши інгредієнти і їх вага.

На порталі також можна порівняти ціни за різні періоди і в різних регіонах.