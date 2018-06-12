Камеры начали следить за водителями во львовских трамваях

Во львовском общественном транспорте начали устанавливать камеры-регистраторы.

По словам пресс-секретаря "Львовэлектротранса" Ивана Бондаря, уже приобретено пять таких камер, три из которых установлены в трамваях, еще две в ближайшее время появятся в троллейбусах, сообщает "032".

"Камера снимает, как дорогу, так и кабину водителя; фиксирует соблюдения им правил технической эксплуатации транспортного средства; записывает общения водителя с пассажирами. Водители доступа к этой камеры не имеют, потому что она опломбирована, поэтому они не могут удалить информацию из него или даже изменить ракурс", - отметил он.

Стоимость камер, которые были закуплены, колеблется от 2300 до 3500 грн.

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Представитель "Львовэлектротранса" добавил, что камеры-регистраторы решили устанавливать по неоднократным просьбам водителей, поскольку очень много возникает противоречивых и аварийных ситуаций.

"Мы получаем неподтвержденные жалобы о некорректном поведении водителя и мы хотим, чтобы таких ситуаций вообще не было, пассажиры жалуются на поведение водителя. Мы считаем, что наличие камеры, которая записывает звук и видео, будет дисциплинировать водителей", - подчеркнул Бондарь.

Отмечается, камеры-регистраторы планируют установить во всех трамваях и троллейбусах Львова, конкретных сроков реализации проекта пока нет.

Как сообщал CityOboz, во Львов завезут электротранспорт из Европы.