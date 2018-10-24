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Популярні в Україні курорти засипало снігом: фотофакт

2.5тЧитати матеріал російською

На двох гірськолижних курортах українських Карпат — Драгобрат та Буковель — випав сніг.

Як повідомляє Pmg.ua, вночі у середу, 24 жовтня, Карпати добряче замело. Станом на 8:50, сніг продовжував падати.

Популярні в Україні курорти засипало снігом: фотофакт
Популярні в Україні курорти засипало снігом: фотофакт
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Також, за даними видання, Драгобрат замело набагато більше, ніж Буковель.

Популярні в Україні курорти засипало снігом: фотофакт
Популярні в Україні курорти засипало снігом: фотофакт

Згідно інформації в мережі, 24-25 жовтня, в результаті проходження холодного циклону зі Скандинавії, в українських Карпатах очікується мокрий сніг, у високогір'ї — сильний сніг. Очікується утворення снігового покриву висотою 10-15 см, у високогір'ї - до 30 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через зміну кліматичних умов у 2019 році очікується значний зсув сезонів.

Місце
Україна
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