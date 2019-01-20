"Подвиг молодых и непокоренных": в Киеве появился уникальный мурал о защитниках Украины

В Киеве завершили создание мурала, посвященного памяти героев, участвовавших в бою на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года.

Знаковый мурал расположен на фасаде дома на ул. Большой Васильковской, находящегося на площади возле Дворца "Украина". Фото готовой работы автор Андрей Пальваль разместил на своей странице в Facebook.

"Для меня лично события Крут — это подвиг молодых и непокоренных. Это сознательная гибель за свою страну, это сознательное самопожертвование перед лицом страшного нашествия. И еще это столетний урок нам сегодняшним, как надо защищать Родину. Именно поэтому мы и приняли решение начать рисовать в декабре, чтобы хотя бы на мгновение синхронизироваться с ребятами", — рассказал художник.

Отметим, это третья работа художника, освещающая тематику борьбы украинского народа за независимость. Первые муралы этой серии, которые были нарисованы Андреем — портреты Михаила Грушевского и Павла Скоропадского.

Мурал о героях Крут Facebook-страница A. Palval

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье неизвестные злоумышленники повредили фрагменты настенного мурала, открытого в честь 100-летия Украинской Революции.

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