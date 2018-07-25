По воздуху над Карпатами: опубликованы невероятные фото и видео

В сети опубликованы фотографии и видео Черной горы в Закарпатье, снятые с высоты птичьего полета. Высота природной жемчужины составляет 560 метров над уровнем моря.

Снимки сделаны с помощью квадрокоптера, пишет "Южный курьер".

Гора с трех сторон окружена равниной или слегка холмистой местностью и только с четвертой стороны плавно переходит в возвышенный массив, соединяющий ее с Карпатами.

Сотни тысяч лет назад Черная гора была вулканом и ее обособленное расположение, а также гранитное основание всей горы как раз говорят о вулканическом прошлом.

На горе с 1974 года действует биосферный заказник площадью 820 гектаров, в котором полностью запрещены охота и любая человеческая деятельность.

У подножия течет Тиса - приток Дуная, крупнейшая река на украинском Закарпатье. Через Тису переброшены два моста - автомобильный и железнодорожный.

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