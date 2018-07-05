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Отдых в Карпатах: как выглядит лето в горах

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Отдых в Карпатах летом - это прекрасная альтернатива времяпровождению на морском побережье. В горах есть все для прекрасного отдыха - чистый и свежий воздух, фантастически красивая природа, реки и ручьи.

CityOboz выбрал несколько впечатляющих фотографий летних Карпат со страниц в Instagram.

Буковель

instagram.com/dem_iana

Буковель, Озеро Молодости

instagram.com/ichzogg

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Яремче

instagram.com/liudserbin

Яремче, река Жонка

instagram.com/kama_koolya

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Черногорский хребет

instagram.com/nazartymets

Ранее CityOboz рассказывал о 10 местах в Карпатах, которые стоит увидеть.

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Темы
Lviv.CityКарпаты
Место
Украина
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