Отдых в Карпатах: как выглядит лето в горах

Отдых в Карпатах летом - это прекрасная альтернатива времяпровождению на морском побережье. В горах есть все для прекрасного отдыха - чистый и свежий воздух, фантастически красивая природа, реки и ручьи.

CityOboz выбрал несколько впечатляющих фотографий летних Карпат со страниц в Instagram.

Буковель

instagram.com/dem_iana

Буковель, Озеро Молодости

instagram.com/ichzogg

Яремче

instagram.com/liudserbin

Яремче, река Жонка

instagram.com/kama_koolya

Черногорский хребет

instagram.com/nazartymets

Ранее CityOboz рассказывал о 10 местах в Карпатах, которые стоит увидеть.