Отдых в Карпатах: как выглядит лето в горах

Отдых в Карпатах летом - это прекрасная альтернатива времяпровождению на морском побережье. В горах есть все для прекрасного отдыха - чистый и свежий воздух, фантастически красивая природа, реки и ручьи.
CityOboz выбрал несколько впечатляющих фотографий летних Карпат со страниц в Instagram.
Буковель
instagram.com/dem_iana
Буковель, Озеро Молодости
instagram.com/ichzogg
Яремче
instagram.com/liudserbin
Яремче, река Жонка
instagram.com/kama_koolya
Черногорский хребет
instagram.com/nazartymets
Ранее CityOboz рассказывал о 10 местах в Карпатах, которые стоит увидеть.
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