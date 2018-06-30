Отдых в Карпатах: топ-10 мест, которые стоит увидеть

Карпаты у многих ассоциируются исключительно с зимним отдыхом. На самом деле, в горах можно найти множество вариантов досуга в любое время года.

Для того чтобы отпуск в Карпатах стал незабываемым, CityOboz предлагает десять удивительных мест, которые надолго запомнятся любому туристу.

Верховина. Ивано-Франковская область

Верховина - сердце гуцульского края, расположена на высоте 620 метров над уровнем моря. Тут работает множество рафтинг-центров, готовых обеспечить вам экстремальный сплав по Черному Черемошу. Будьте осторожны - это очень холодная река. С июля в окрестных лесах появляются ягоды и грибы, которых тут в избытке. В некотором смысле, Верховина - центр экскурсионных путей: рафтинг, внедорожники, квадроциклы, пеший туризм и разнообразные экскурсии к вашим услугам.

Сходница. Львовская область

Сходница расположена на высоте 600-900 м над уровнем моря. Здесь лечит сама природа. Этот небольшой поселок - единственное место в Европе, где на одной территории находится около 40 источников с разным типом лечебных минеральных вод.

Путила. Буковина

Путила - это идеальное место для отдыха. Тут найдутся развлечения, которые придутся по душе даже самым искушенным туристам. Верховая езда, скалолазание, рафтинг - для активного отдыха. Кислородные ванны и неспешные прогулки - для ценителей спокойного досуга. Отсюда можно подняться в горы и посмотреть, как под открытым небом пастухи готовят брынзу.

Косов. Ивано-Франковская область

Косов находится у подножия буковинских Карпат. Это место станет прекрасным вариантом для спокойного отдыха. Недалеко от Косва находится село Шешоры в котором можно посмотреть на водопады.

Солотвино. Закарпатье

Село на берегу реки Тиса, более знаменито как месторождение соли. Тут есть уникальные соляные озера, вода в которых обладает оздоровительными свойствами.

Сколе. Львовская область

Сколе - это поселок на берегах реки Опир. Туристам понравятся прогулки по Национальному природному парку “Сколовские Бескиды” и минеральные источники.

Ворохта. Ивано-Франковская область

Этот популярный курорт находится на реке Прут. Тут есть памятник деревянной гуцульской архитектуры 17-го века - церковь Рождества Богородицы. Мало кого оставят равнодушными виадуки (каменные арочные мосты) Ворохты.

Кроме того, отсюда начинаются самые популярные горные маршруты - восхождение на Говерлу и Петрос.

Шаян. Закарпатье

Село находится на левом берегу Тисы. Шаян часто называют “Украинской Швейцарией". Тут есть минеральные источники с большим содержание кремния.

Пилипец. Закарпатье

Через село Пилипец протекает речка Плошанка, рядом с которой находится водопад Шипот. Недалеко от поселка есть уникальные источники минеральной воды.

Синяк. Закарпатье

Такое название село получило из-за цвета минеральной сероводородной воды, которая полезна при многих заболеваниях. Для рыбаков тут тоже найдется развлечение - на реке Синявка можно ловить форель.

Как ранее писал CityOboz, исчезновение лесов в Карпатах показали со спутника.