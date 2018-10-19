Плакал и обзывался: в центре Киева заметили неадекватного человека

19 октября на Крещатике неадекватный парень напал на компанию мужчин.

Драка состоялась около 6:30 утра. Нападающий перебежал проезжую часть Крещатика и напал со спины на трех мужчин, которые шли по тротуару. Одного из них он начал бить по голове, об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть видео, прокрутите вниз).

Приятелям потерпевшего удалось обезвредить неадекватного парня, что еще больше его разозлило. Он побежал к машине патрульной полиции, которая находилась на другой стороне улицы и заявил, что его пытались задушить.

Когда полицейские начали опрашивать свидетелей и участников конфликта, у нападающего произошла истерика и он начал плакать и обзывать очевидцев.

Как оказалось, незадолго до драки, парень пытался украсть мобильный телефон у пострадавших, но в этот момент его поймали. Преятели предпологают, что таким образом он хотел отомстить.

В результате драки у одного из мужчин - травма головы и разбита губа. Детали происшествия будет устанавливать следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Запорожье водитель избил пешехода за нарушение правил дорожного движения.