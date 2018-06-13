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Placebo стане хедлайнером київського фестивалю

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Легендарна група Placebo виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2018, який відбудеться в Києві 3-8 липня.

"Ідоли британського року і просто культові музиканти нашої планети. Це буде неймовірно! Placebo - ще один хедлайнер Atlas Weekend 2018!" - повідомили організатори заходу.

Виступ музикантів заплановано на 8 липня.

Хедлайнерами фестивалю також стануть The Chemical Brothers, LP, Tom Odell і Martin Garrix.

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Placebo виконує альтернативний рок і інді-рок. Колектив був сформований в 1994 році Брайаном Молко і Стефаном Ольсдалем.

Як повідомляв CityOboz, в Києві безкоштовно виступить Джон Малкович.

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