Placebo стане хедлайнером київського фестивалю

Легендарна група Placebo виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2018, який відбудеться в Києві 3-8 липня.

"Ідоли британського року і просто культові музиканти нашої планети. Це буде неймовірно! Placebo - ще один хедлайнер Atlas Weekend 2018!" - повідомили організатори заходу.

Виступ музикантів заплановано на 8 липня.

Хедлайнерами фестивалю також стануть The Chemical Brothers, LP, Tom Odell і Martin Garrix.

Новини У Києві вперше виступить американський репер Lil Xan

Placebo виконує альтернативний рок і інді-рок. Колектив був сформований в 1994 році Брайаном Молко і Стефаном Ольсдалем.

Як повідомляв CityOboz, в Києві безкоштовно виступить Джон Малкович.