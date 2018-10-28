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Перекрили мости і дороги: в Києві засвітилася скандальна голлівудська співачка

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Популярна голлівудська співачка і актриса Майлі Сайрус відвідала Київ. Артистку помітили жителі міста в центральному районі - відео з Майлі виклали в мережу, але незабаром видалили.

З чуток, співачка знімає в українській столицы новий кліп, на спортивну (футбольну) тематику. Через зйомки кліпу в місті перекрили Дарницький міст. Про це написали користувачі Twitter.

Майлі Сайрус в Києві

Майлі Сайрус в Києві

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За словами очевидців, кілька машин поліції перрекрилі в'їзд на міст з боку Дніпровської набережної, а також з боку Печерського району (Наддніпрянське шосе). Більш того, повідомляється, рух на мосту також буде зупинено до вечора неділі, 28 жовтня.

Артистка також відвідала деякі заклади в столиці, де спробувала борщ, млинці і деякі інші українські страви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україну прилітала актриса Луселія Сантос. Вона відома за роллю в серіалі "Рабиня Ізаура".

Тема
Kyiv.City
Особа
Майлі Сайрус
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