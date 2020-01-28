В Киеве открылась персональная выставка Оксаны Фурса: кто из звезд пришел

22 января в Национальном музее Тараса Шевченко состоялось открытие персональной выставки #AURUM талантливой украинской художницы Оксаны Фурса.

На этот раз выставка приобрела грандиозный масштаб: экспозиция заняла все залы музея, были показаны 20 новых картин и трансформация работ художницу в сферу дизайна. В коллаборации с известными дизайнерами, ювелирами, модельерами Оксана Фурса представляет настоящую магию перерождения художественных творений в абсолютно практических вещах.

В разных залах Национального музея Тараса Шевченко представлены известные циклы работ Оксаны Фурса, дизайнерская мебель, коллекция одежды и аксессуаров, ювелирные украшения, даже почтовые марки и сувенирная продукция с фрагментами её картин.

Так результатом сотрудничества художницы Оксаны Фурса и дизайн-бюро ODESD2 стала капсульная коллекция дизайнерской мебели. Яркие принты, выполненные по мотивам картин художницы, добавляют аутентичности современным предметам интерьера и напоминают о декоративно-прикладном искусстве древних времен. Самая известная серия картин Оксаны Фурса “Пэчворк: Дикие звери” представлена принтами "Чудо-бык" и "Ярило". Стилистика лоскутного шитья и сочетание нескольких ярких пятен, как нельзя лучше подошли стулу Никиты Букорос и стулу и креслам Святослава Зброя. Природные мотивы картин "Яблоки", "Тюльпаны", "Маки" и "Зима" нашли свое место на креслах и диване дизайнеров Екатерины Лисакович, Святослава Зброя и Вячеслава Балбека.

Капсульную коллекцию "снюс ... снюсь ... снюсь ..." весна - лето 2020 создана с большим вдохновением в сотрудничестве бренда ZELO и Иванны Будник с художницей-волшебницей Оксаной Фурса. Удивительный мир детских воспоминаний, снов, мифов и сказок оживает, и словно говорит: когда сны такие прекрасные - они сбываются.

Волшебный и живописный мир Оксана Фурса вдохновил дизайнеров ART VIVACE jewelry на создание капсульной ювелирной коллекции AURUM. Целью коллекции является популяризация личной айдентики миткини, поэтому за основу дизайна всех элементов коллекции взяты логотип и символы бренда FURSA. Коллекция создана с использованием драгоценных металлов (серебро и позолота 24к) и полудрагоценных камней. Среди изделий коллекции не только браслеты, серьги и броши, но и ювелирные элементы, которые непосредственно "вшиваются" в одежду.

Творчество современной украинской художницы Оксаны Фурса даже вдохновила торговую марку "Sk" на создание лимитированной серии алкогольных базовых напитков для изысканных коктейлей. Напитки удачно подчеркивают стиль и экспрессию цветов Оксаны Фурса, воспроизводя аутентику градаций палитры вкуса и запаха, присущих выдержанным временем рецептурам классических напитков высокого качества.

Гостями виставки стали: Соломия Витвицкая, Габриэлла Массанга, Иван Марчук, Марина Кинах, Алена Алымова, Константин Косенко, Александр Шевковський, Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко, Максим Леонов, Алена Гребенюк, Сергей Костецький, Лилит Саргсян, Игорь Кузьменко, Людмила Ардельян, Ольга Нека, Влад Дарвин, Кристина Марти, Александр Лещенко, Лина Верес, Юлия Лорд, София Егорова, Александр Берлебен, Олег Пинчук, Игорь Воевуцкий, дуэт Анна-Мария, Лана Кауфман, Ольга Нека, Слава Соломко, Регина Вербицкая, Роман и Оксана Полонець, Дмитрий Говор, Тамаз Авалиани, Наталия Кудряшова, Наталия Заболотная, группа "ЯРРА", Светлана Зброй и др.

Ведущими вечера стали Наталия Яковенко и Иван Городецкий, хорошее настроение создала оперная дива Елена Гребенюк и ее юные подопечные.

Также в программе открытия звездных гостей ждал сюрприз: воспитанники Художественной академии имени Сальватора Дали, которую возглавляет Оксана Фурса, написали их портреты.

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