У Києві відкрилася персональна виставка Оксани Фурса: хто із зірок прийшов

22 січня в Національному музеї Тараса Шевченка відбулося відкриття персональної виставки #AURUM талановитої української художниці Оксани Фурса.

На цей раз виставка набула грандіозний масштаб: експозиція посіла всі зали музею, були показані 20 нових картин і трансформація робіт художницю в сферу дизайну. У колаборації з відомими дизайнерами, ювелірами, модельєрами Оксана Фурса представляє справжню магію переродження художніх творінь в абсолютно практичні речі.

У різних залах Національного музею Тараса Шевченка представлені відомі цикли робіт Оксани Фурса, дизайнерські меблі, колекція одягу та аксесуарів, ювелірні прикраси, навіть поштові марки і сувенірна продукція з фрагментами її картин.

Так результатом співпраці художниці Оксани Фурса та дизайн-бюро ODESD2 стала капсульна колекція дизайнерських меблів. Яскраві принти, виконані за мотивами картин художниці, додають автентичності сучасним предметів інтер'єру і нагадують про декоративно-прикладному мистецтві давніх часів. Найвідоміша серія картин Оксани Фурса "Печворк: Дикі звірі" представлена принтами "Чудо-бик" і "Ярило". Стилістика клаптикового шиття і поєднання декількох яскравих плям, як не можна краще підійшли стільця Микити Букорос і стільця і крісел Святослава Зброя. Природні мотиви картин "Яблука", "Тюльпани", "Маки" та "Зима" знайшли своє місце на кріслах і дивані дизайнерів Катерини Лисакович, Святослава Зброя та В'ячеслава Балбек.

Капсульну колекцію "снюс ... снюся ... снюся ..." весна - літо 2020 створена з великим натхненням у співпраці бренду ZELO та Іванни Будник з художницею-чарівницею Оксаною Фурса. Дивовижний світ дитячих спогадів, снів, міфів і казок оживає, і ніби промовляє: коли сни такі прекрасні - вони збуваються.

Чарівний і мальовничий світ Оксана Фурса надихнув дизайнерів ART VIVACE jewelry на створення капсульної ювелірної колекції AURUM. Метою колекції є популяризація особистої айдентики миткіні, тому за основу дизайну всіх елементів колекції взяті логотип і символи бренду FURSA. Колекція створена з використанням дорогоцінних металів (срібло і позолота 24к) і напівкоштовних каменів. Серед виробів колекції не тільки браслети, сережки та брошки, а й ювелірні елементи, які безпосередньо "вшиваються" в одяг.

Творчість сучасної української художниці Оксани Фурса навіть надихнула торгову марку "Sk" на створення лімітованої серії алкогольних базових напоїв для вишуканих коктейлів. Напої вдало підкреслюють стиль і експресію кольорів Оксани Фурса, відтворюючи автентику градацій палітри смаку і запаху, властивих витриманим часом рецептурами класичних напоїв високої якості.

Гостями виставки стали: Соломія Вітвіцька, Габріела Массанга, Іван Марчук, Марина Кінах, Альона Алимова, Костянтин Косенко, Олександр Шовковський, Олена-Крістіна Лебідь, Павло Розенко, Максим Леонов, Олена Гребенюк, Сергій Костецький, Ліліт Саргсян, Ігор Кузьменко, Людмила Ардельян, Ольга Нека, Влад Дарвін, Крістіна Марті, Олександр Лещенко, Ліна Верес, Юлія Лорд, Софія Єгорова, Олександр Берлебен, Олег Пінчук, Ольга Нека,Ігор Воєвуцький, дует Анна-Марія, Лана Кауфман, Слава Соломко, Регина Вербицька, Роман та Оксана Полонець,Наталія Кудряшова, Дмитро Говор, Тамаз Авалиани, Наталія Заболотна, гурт "ЯРРА", Світлана Зброй та інш.

Ведучими вечора стали Наталія Яковенко та Іван Городецький, гарний настрій створила оперна діва Олена Гребенюк та її юні підопічні.

Також в програмі відкриття зіркових гостей чекав сюрприз: вихованці Художньої академії імені Сальватора Далі, яку очолює Оксана Фурса, написали їх портрети.

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