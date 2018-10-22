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''Оставили 10 гривен вместо 1000'': во Львове украинцы опозорились с акцией доверия

5.4тЧитать материал на украинском

Во Львове с треском провалилась акция "Открытый чек" в местных ресторанах и кафе. Гости заведений могли рассчитаться за блюда, самостоятельно определяя сумму, которую готовы заплатить за еду и обслуживание.

За алкоголь надо было платить полную стоимость. Об этом пишет "Українська правда".

К так называемому Дню доверия присоединилось 31 заведение. Впрочем, около 15:00 большинство ресторанов пресекла акцию по указаниям организаторов, потому что люди платили мелкие суммы за большие чеки.

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"Интересно, что студенты вместо 300 гривен платили 200-250 и писали на чеке-то типа "Спасибо, я впервые в жизни съел фуа-гра". Большинство людей просто оставляли символические суммы, набрав очень много еды", - говорит собственник одного из ресторанов, принявших участие в акции.

Он также отметил, что многие восприняли эту акцию как "день халявы" и решили, что могут не платить вовсе.

Официант ресторана "Churrasco Grill & Beer", который работал в так называемый День доверия, называет его скорее "днем чрезмерной наглости".

"Была ситуация, когда счет был на 1000 гривен, а посетитель оставил всего 10, представьте!" - говорит он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во Львове ''минировали'' железнодорожный вокзал. Спасателям пришлось эвакуировать 800 человек.

Тема
Lviv.City
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Var Buk
Var Buk
Могли бути і туристи з Мокселя-на-Клязьмє.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
А как же великая мантра о невъебенной честности свиноебучего стада?А что же не написали,как хранители национального менталитета великих Урков прихватывали с собой не только посуду,но и предметы интерьера?Как,не было такого?А с Донбасса не гнушались везти даже б/у сантехнику и постельное бельё.Горбатых только могила перевоспитывает.
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Ебанько Михуйло, И это говорит тот,который жрёт с лопаты,выращивает говносталагмиты и на Донбассе шахты к ебеням на металл порезал.Ну а про скрепность отдельных мокшанских хероев из мухосрансков Омска,Читы,Якутска и иже разгромивших автосалоны и отжимающих целые дома набитые скарбом уж промолчу. Вот это скрепно,по сруцки и нормально. Представляю себе подобную акцию на мокшании гы-гы-гы . Да там очередя такие бы стояли в кабаки,дрались б за места шоб урвать .... Если у лопаты толкались и ругались,за какие то блины гы-гы-гы .
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