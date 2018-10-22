''Оставили 10 гривен вместо 1000'': во Львове украинцы опозорились с акцией доверия

Во Львове с треском провалилась акция "Открытый чек" в местных ресторанах и кафе. Гости заведений могли рассчитаться за блюда, самостоятельно определяя сумму, которую готовы заплатить за еду и обслуживание.

За алкоголь надо было платить полную стоимость. Об этом пишет "Українська правда".

К так называемому Дню доверия присоединилось 31 заведение. Впрочем, около 15:00 большинство ресторанов пресекла акцию по указаниям организаторов, потому что люди платили мелкие суммы за большие чеки.

"Интересно, что студенты вместо 300 гривен платили 200-250 и писали на чеке-то типа "Спасибо, я впервые в жизни съел фуа-гра". Большинство людей просто оставляли символические суммы, набрав очень много еды", - говорит собственник одного из ресторанов, принявших участие в акции.

Он также отметил, что многие восприняли эту акцию как "день халявы" и решили, что могут не платить вовсе.

Официант ресторана "Churrasco Grill & Beer", который работал в так называемый День доверия, называет его скорее "днем чрезмерной наглости".

"Была ситуация, когда счет был на 1000 гривен, а посетитель оставил всего 10, представьте!" - говорит он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, во Львове ''минировали'' железнодорожный вокзал. Спасателям пришлось эвакуировать 800 человек.