Эвакуировали 800 человек: во Львове ''минировали'' железнодорожный вокзал

В субботу, 20 октября, с главного железнодорожного вокзала Львова эвакуировали около 800 человек из-за ложного анонимного сообщения о минировании.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, информирует пресс-служба ГУ Нацполиции области.

"Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.

lv.npu.gov.ua

lv.npu.gov.ua

lv.npu.gov.ua

Как передает Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, неизвестный сообщил о якобы находящейся на вокзале бомбе в 6:46. При этом злоумышленник не выдвигал никаких условий для того, чтобы избежать взрыва.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как Россия "минировала" в Украине кинотеатры и бизнес-центры.