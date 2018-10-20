Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

Эвакуировали 800 человек: во Львове ''минировали'' железнодорожный вокзал

1.5тЧитать материал на украинском

В субботу, 20 октября, с главного железнодорожного вокзала Львова эвакуировали около 800 человек из-за ложного анонимного сообщения о минировании.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, информирует пресс-служба ГУ Нацполиции области.

"Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.

Новости
Во Львове ''заминировали" десять зданий: видео и подробности
Эвакуировали 800 человек: во Львове ''минировали'' железнодорожный вокзал

lv.npu.gov.ua

Эвакуировали 800 человек: во Львове ''минировали'' железнодорожный вокзал

lv.npu.gov.ua

Эвакуировали 800 человек: во Львове ''минировали'' железнодорожный вокзал

lv.npu.gov.ua

Как передает Zaxid.net со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, неизвестный сообщил о якобы находящейся на вокзале бомбе в 6:46. При этом злоумышленник не выдвигал никаких условий для того, чтобы избежать взрыва.

Полицейские устанавливают личность анонима, который сообщил о ложном заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как Россия "минировала" в Украине кинотеатры и бизнес-центры.

Место
УкраинаЛьвов
Объекты
минированиеполицияНациональная полиция Украиныфотографии
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
рУКА кРЕМЛЯ ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Передерко Владимир
Передерко Владимир
Наведите порядок на всех ж-д вокзалах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Угадайте, кого обвинят?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги