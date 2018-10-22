''Теперь ты видел все'': в Киеве засекли дорогущий спорткар на еврономерах

В Киеве сфотографировали редкий спортивный автомобиль Ferrari F430 с европейской регистрацией. Машина была припаркована во дворе в одном из спальных районов столицы.

Пользователи удивились тому, что роскошный спорткар колесит по городу на еврономерах, прозванных в обществе "евробляхами". Снимок опубликовали в Telegram-сообществе "Х**вый Киев".

"Ferrari на "бляхах" в спальном районе... Теперь ты видел все", - подписали снимок пользователи.

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Примечательно, что автомобиль подобной марки в Украине с местной регистрацией стоит около 120-140 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на страницах соцсетей распространились фотографии дорогостоящего спорткара Mercedes AMG GT Roadster 2018, который был замечен на одной из улиц Харькова.