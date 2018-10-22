МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

''Залишили 10 гривень замість тисячі'': у Львові українці зганьбилися з акцією довіри

9.4тЧитати матеріал російською

У Львові з тріском провалилася акція "Відкритий чек" у місцевих ресторанах і кафе. Гості закладів могли розрахуватися за страви, самостійно визначаючи суму, яку готові заплатити за їжу і обслуговування.

За алкоголь треба було платити повну вартість. Про це пише "Українська правда".

До так званого Дня довіри приєднався 31 заклад. Втім, близько 15:00 більшість ресторанів припинила акцію за вказівками організаторів, бо люди платили дрібні суми за великі чеки.

Новини
''Тепер ти бачив усе'': у Києві засікли дорожезний спорткар на єврономерах

"Цікаво, що студенти замість 300 гривень платили 200-250 і писали на чеку щось типу "Спасибі, я вперше в житті з'їв фуа-гра". Більшість людей просто залишали символічні суми, набравши дуже багато їжі", — каже власник одного з ресторанів, які взяли участь в акції.

Він також зазначив, що багато хто сприйняв цю акцію як "день халяви" і вирішили, що можуть не платити зовсім.

Офіціант ресторану "Churrasco Grill&Beer", який працював у так званий День довіри, називає його швидше "днем надмірного нахабства".

"Була ситуація, коли рахунок був на 1000 гривень, а відвідувач залишив всього 10, уявіть!", — каже він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Львові ''мінували'' залізничний вокзал. Рятувальникам довелося евакуювати 800 осіб.

Тема
Lviv.City
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
28
23
Смішно
2
Цікаво
22
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
чаво вы хотите это украинский мир, менталитет - украсть, наебать, насрать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Var Buk
Var Buk
Могли бути і туристи з Мокселя-на-Клязьмє.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
А как же великая мантра о невъебенной честности свиноебучего стада?А что же не написали,как хранители национального менталитета великих Урков прихватывали с собой не только посуду,но и предметы интерьера?Как,не было такого?А с Донбасса не гнушались везти даже б/у сантехнику и постельное бельё.Горбатых только могила перевоспитывает.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Ебанько Михуйло, И это говорит тот,который жрёт с лопаты,выращивает говносталагмиты и на Донбассе шахты к ебеням на металл порезал.Ну а про скрепность отдельных мокшанских хероев из мухосрансков Омска,Читы,Якутска и иже разгромивших автосалоны и отжимающих целые дома набитые скарбом уж промолчу. Вот это скрепно,по сруцки и нормально. Представляю себе подобную акцию на мокшании гы-гы-гы . Да там очередя такие бы стояли в кабаки,дрались б за места шоб урвать .... Если у лопаты толкались и ругались,за какие то блины гы-гы-гы .
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги