''Залишили 10 гривень замість тисячі'': у Львові українці зганьбилися з акцією довіри

У Львові з тріском провалилася акція "Відкритий чек" у місцевих ресторанах і кафе. Гості закладів могли розрахуватися за страви, самостійно визначаючи суму, яку готові заплатити за їжу і обслуговування.

За алкоголь треба було платити повну вартість. Про це пише "Українська правда".

До так званого Дня довіри приєднався 31 заклад. Втім, близько 15:00 більшість ресторанів припинила акцію за вказівками організаторів, бо люди платили дрібні суми за великі чеки.

"Цікаво, що студенти замість 300 гривень платили 200-250 і писали на чеку щось типу "Спасибі, я вперше в житті з'їв фуа-гра". Більшість людей просто залишали символічні суми, набравши дуже багато їжі", — каже власник одного з ресторанів, які взяли участь в акції.

Він також зазначив, що багато хто сприйняв цю акцію як "день халяви" і вирішили, що можуть не платити зовсім.

Офіціант ресторану "Churrasco Grill&Beer", який працював у так званий День довіри, називає його швидше "днем надмірного нахабства".

"Була ситуація, коли рахунок був на 1000 гривень, а відвідувач залишив всього 10, уявіть!", — каже він.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Львові ''мінували'' залізничний вокзал. Рятувальникам довелося евакуювати 800 осіб.