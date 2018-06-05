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Опублікований рейтинг кращих вузів України

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Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Київський національний університет імені Тараса Шевченка розділили першу сходинку рейтингу Топ-200 університетів України в 2018 році.

Список складений центром міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

У десятку кращих університетів країни також потрапили такі вузи:

  • Харківський національний університет імені Каразіна

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

  • Національний університет "Львівська політехніка"

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України

  • Національний медичний університет імені Богомольця

  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

  • Сумський державний університет

  • Львівський національний університет імені Івана Франка

При цьому Києво-Могилянська академія, яка входила до трійки кращих, зайняла 12 місце.

Також була опублікована таблиця, яка ґрунтується на положенні українських ЗНО в міжнародних рейтингах.

Експерти визначили, що в топі залишаються Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". За середньою сумою місць в сегменті вони отримали рівні результати - 1,8 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських випускників вузів чекає важливе нововведення.

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