Опублікований рейтинг кращих вузів України

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" і Київський національний університет імені Тараса Шевченка розділили першу сходинку рейтингу Топ-200 університетів України в 2018 році.

Список складений центром міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

У десятку кращих університетів країни також потрапили такі вузи:

Харківський національний університет імені Каразіна

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний університет "Львівська політехніка"

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний медичний університет імені Богомольця

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Сумський державний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

При цьому Києво-Могилянська академія, яка входила до трійки кращих, зайняла 12 місце.

Також була опублікована таблиця, яка ґрунтується на положенні українських ЗНО в міжнародних рейтингах.

Експерти визначили, що в топі залишаються Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". За середньою сумою місць в сегменті вони отримали рівні результати - 1,8 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українських випускників вузів чекає важливе нововведення.