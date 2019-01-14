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Опередил Киев и Одессу: назван самый комфортный город Украины

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Львов был признан самым комфортным украинским городом. Он опередил даже Киев и Одессу.

Такие данные были обнародованы международным исследовательским порталом Numbeo. Всего в списке из 226 городов оказалось пять украинских.

Львов

Львов

В общем рейтинге Львов занял 174 место. Киев оказался на 192-м, а Одесса на 193-м месте соответственно. Харьков добрался до 195-го места, а Днепр удержался только на 201-й позиции.

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Numbeo оценивали города мира по восьми показателям: индексу покупательной способности, индексу безопасности, здравоохранения, стоимости жилья, соотношение цены недвижимости к доходам, индексу времени движения транспорта, загрязнения и климатическому индексу. Из всех показателей самые большие проблемы у украинских городов с состоянием окружающей среды.

Лучшим для комфортного проживания городом Земли была признана австралийская Канберра. Второе место занял голландский Эйндховен, а третье – столица американского штата Северная Каролина Ралли.

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие зимние фотографии Львова. А также подготовил аналогичный фоторепортаж о Киеве.

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Украина в рейтингах
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