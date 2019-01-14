Випередив Київ і Одесу: названо найкомфортніше місто України

Львів було визнано найкомфортнішим українським містом. Він випередив навіть Київ і Одесу.

Такі дані були оприлюднені міжнародним дослідницьким порталом Numbeo. Всього в списку з 226 міст виявилося п'ять українських.

Львів

У загальному рейтингу Львів зайняв 174 місце. Київ опинився на 192-му, а Одеса на 193-му місці відповідно. Харків вирвався на 195-е місце, а Дніпро втримався тільки на 201-й позиції.

Numbeo оцінювали міста світу за вісьмома показниками: індексом купівельної спроможності, індексом безпеки, охорони здоров'я, вартості житла, співвідношення ціни нерухомості до доходів, індексом часу руху транспорту, забруднення і кліматичним індексом. З усіх показників найбільші проблеми українські міста мають зі станом навколишнього середовища.

Найкращим для комфортного проживання містом Землі була визнана австралійська Канберра. Друге місце зайняв голландський Ейндховен, а третє – столиця американського штату Північна Кароліна Ралі.

Раніше OBOZREVATEL зібрав кращі зимові фотографії Львова. А також підготував аналогічний фоторепортаж про Київ.

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