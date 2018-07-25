"Один притворился глухонемым": экс-контролер рассказал, как хитрят украинцы в транспорте

Львовские контролеры - фигуры таинственные. Все знают, что они существуют, но не все встречают их за работой.

Об особенностях работы на условиях анонимности бывший контролер рассказал изданию "Твоє Місто".

Львовский трамвай pixabay.com

Об образовании и хладнокровии

Кандидат должен пройти трехдневную стажировку. После трудоустройства контролер проходит медосмотр, после чего ему выдают удостоверение. Есть очень много вариантов для временного привлечения работников - можно получать десятую часть ставки, можно работать на полную ставку.

В руководстве работают люди, которые производят очень хорошее впечатление. Контролеры преимущественно также хорошие люди - все они могут пойти навстречу и помочь. При этом работа является работой - после моего увольнения моя бывшая коллега поймала меня в транспорте и оштрафовала на 100 грн.

Успех контролера зависит от его хладнокровия. Правила существуют - ты их должен выполнять. Мне не удавалось: не нравилось то, что я должен штрафовать маленьких детей, например.

Для того, чтобы при проверках к тебе не возникало лишних вопросов, ты должен знать законодательство и понимать ответственность своей работы. Ты должен вести себя вежливо и быть спокойным. Драться, к сожалению, нельзя. А драться довольно часто хотелось.

Для того, чтобы трудоустроиться, не надо иметь высшее образование контролера - берут людей без образования. Возраст также не имеет значения. Важные твои результаты - ты должен выполнять норму по отлову "зайцев". Официально в день желательно, чтобы было 10 человек, которым ты выписал штраф. Профессиональные контролеры ловят в среднем 5 "зайцев" в день. На моей памяти два контролера в паре установили рекорд в 21 штраф.

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О деньгах

Ставка у контролеров составляет 5-6 тыс. грн. За каждого "зайца" он получает 14 грн со штрафа в 100 грн. Если вас штрафует контролер - он обязательно должен выдать квитанцию ​​как доказательство того, что он эти деньги кладет не себе в карман. Эти квитанции подсчитаны на предприятии.

У меня один раз был случай, когда человек просто отдал штраф и побежал из-за нехватки времени. Квитанцию ​​я выдать не успел - в таких случаях контролер уже действует по совести. Также есть вариант оплатить штраф считыванием qr-кода - но за такой вариант контролер не получает свои 14 грн и не выдает бумажную квитанцию.

О полиции

Проблема еще в том, что полиция очень долго едет на вызов. Бывают случаи, когда контролеры должны ждать полицию до трех часов. То есть, если контролер поймал "зайца", он должен прождать три часа, потом ехать с полицией в участок. Государство не продумало процесс оформления документов, система не автоматизирована.

Если "заяц" говорит, что нет денег, что не будет платить - ты понимаешь, что надо вызвать полицию. А полиция не хочет ехать. Приходилось по несколько раз звонить, напоминать о себе, но правоохранители все равно не понимают важность дела. Полиция должна быть за то, чтобы защитить граждан. Когда я задерживаю "зайца" - я выполняю свой долг. Когда я трижды звоню в полицию - меня спрашивают: "А это так важно? Для чего вам это?". Они просто игнорируют. Поэтому обычно слова контролеров о вызове полиции - это манипуляция, которая призвана заставить человека достать последние 100 грн. Полиция редко приезжает. Иногда полицейские приезжают и рассказывают, как плохо будет "зайцу", ​​если мы поедем в участок. И люди сразу решают заплатить штраф, потому что у тебя стоит полиция, а не какой-то контролер.

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Про методы "зайцев"

Ссориться с пассажирами приходилось, но нечасто. Могу рассказать об интересных методах избежания ответственности. Например, однажды на вид 30-летний мужчина, разговаривающий по телефону, на просьбу показать билет показал пальцами, что он глухонемой, указал на дверь - мол, мне надо выйти, и покинул транспорт.

Классический пример - это выйти из транспорта. "Я не в трамвае, и докажите, что я там был". Новыми правилами предусмотрено, что пассажир имеет заходить только через переднюю дверь и покупать билет. Схема "я только что передал за билет" уже не сработает.

Очень большая проблема заключается в том, что трамваи переполнені людьми - среди них надо проталкиваться, поэтому трудно передвигаться по салону.

Был один очень большой дядя, который по просьбе показать билетик молча посмотрел на меня, а на повторный вопрос сказал: "Ты хочешь выйти?". Я ему ответил, что хочу, конечно, а когда мы вышли, он сказал, что он ребенок 90-х и платить не будет. Что ему сделаешь?

Люди часто убегают. Почему-то не бегут школьники. У меня были случаи, когда я со школьником шел к конечной на вокзале, чтобы друзья одолжили ему денег. Была одна китаянка, которая вообще не понимала украинского, - пришлось провожать ее до банкомата, помогать ей набирать пароль, чтобы она сняла наличные и заплатила штраф.

За период моей работы контролером одного моего коллегу пассажиры избили так, что он попал в больницу, а другому пассажирка расцарапала лицо с последующим попаданием в больницу.

Еще одна проблема - это оплата qr-кодом. Если ты подойдешь к человеку, она может тебе сказать, что оплатил проезд, но билетика еще нет, потому что зависает приложение "ПриватБанка" на телефоне. И ты ничего не докажешь. "Приват" не грузится - иди судись с ним. Ты же не предусмотришь правилам, что у человека не iPhone, а Android, и приложения на телефоне зависают - трудно прописать в правилах, что телефон должен загружать билет в течение определенного времени.

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Не знаю, какая должна быть у человека ситуация в жизни, чтобы он пошел в контролеры. Искренне и сердечно не рекомендую. Когда ты возвращаешься домой после работы - думаешь:"Сегодня я оштрафовал школьника, вот это я плохой человек!". Это отнимает психологическую энергию и после работы. Фактически, я был контролером круглосуточно.

Надо быть меркантильным и холодным служащим, который не жалеет людей, а следит за правилами. Если ты хочешь делать нечто большее, чем просто отрабатывать свою зарплату, мечтаешь что-то изменить - эта работа тебе не подходит. Перспектив нет, а за зарплату можно разве что прокормить семью.

Как сообщал ранее CityOboz, во Львове и Тернополе начали отказываться от маршруток. За несколько лет города должны перейти на электротранспорт и удобные автобусы.