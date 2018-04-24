Одесские руферы переночевали в самом дорогом номере заброшенного отеля

Одесские руферы переночевали в 19-этажной гостинице "Одесса" на морском вокзале, которая не работает уже семь лет.

"Нам удалось туда проникнуть и заночевать в самом дорогом номере этого отеля. К сожалению, воды, электроэнергии и wi-fi там не было, но это не помешало наслаждаться прекрасным видом на город, который просыпается", - написал в Facebook один из экстремалов Евгений Лата.

Он также отметил, что высоченный заброшенный отель до сих пор хранит мебель в комнатах и алкоголь в мини-барах.

Евгений Лата, Facebook

Евгений Лата, Facebook

Евгений Лата, Facebook

"До сих пор отсюда открывается вид на Одессу. И до сих пор он стоит всеми покинутый вместо того, чтобы принимать участие в развитии туристического потенциала Одессы", - добавил Евгений.

Евгений Лата, Facebook

Евгений Лата, Facebook

Напомним, гостиница "Одесса" была построена и сдана в эксплуатацию в 2001 году. В 2011-м "Одессу" закрыли. Порт несколько раз пытался привлечь инвестора для возобновления работы отеля, но неудачно.

В настоящее время 80% отеля принадлежит государству, 20% — частной фирме ООО "Гостиница "Одесса", единственным учредителем которой является кипрская компания "Арриева инвестментс ЛТД".

Как сообщал CityOboz, в порту Одессы взялись за реконструкцию путепровода.