Одеська "Гуморина" представила програму

В Одесі з 28 березня по 1 квітня буде проходити традиційна щорічна "Гуморина".

Відкриє свято презентація виставки одеських карикатуристів у Всесвітньому клубі одеситів. Там же представлять гумористичну карту Одеси.

У день сміху запланована ціла низка цікавих заходів - карнавальна хода, виступи і нагородження учасників Міжнародного фестивалю клоунів і мімів "Комедіада".

Також 1 квітня відбудеться шоу Ліги сміху, студії "95 квартал" та Вєрки Сердючки.

Святкова хода пройде по вулиці Дерибасівській від Соборної площі до вулиці Пушкінської та завершиться на Катерининській площі.

На Грецькій площі буде ярмарок національної кухні, на Приморському бульварі і в Міському саду організовують фотозони і виставку автомобілів.

Крім того, буде працювати виставка декорованих машин, фотозони, караоке на Майдані і зооюморіна.