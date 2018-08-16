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КияниМедОбоз

"Очень мощный яд": почему не спасли укушенную змеей в Карпатах девочку

3.9тЧитать новость на украинском

В субботу, 11 августа, 4-летнюю девочку, которая вместе с родителями отдыхала в Карпатах, укусила змея. Ребенка не удалось спасти.

Сивортки от яда пресмыкающегося в больнице не оказалось, пишет "032".

"К нам ее доставили в выходной день - в воскресенье. И несмотря на это врачи провели все необходимые мероприятия. Приезжали даже медики из других больниц. Болезнь развивалась очень прогрессивно, был острый ход. Это был очень мощный яд", - говорит заместитель главного врача Западноукраинского детского медцентра Елена Козлова.

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Врач отмечает, что в медицинском учреждении не было сыворотки против яда, однако Украина пока вообще ее не закупает.

"Скорее всего, ребенка укусила Карпатская змея обычная, которая живет в нашем регионе. Специфическое противоядие против укуса такой змеи не зарегистрировано в Украине, поэтому государство не может официально его закупить", - рассказала Козлова.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый случай гибели ребенка во Львове в 2018 году. Ранее стало известно о смерти 10-летней девочки.

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Комментарии на сайте не модерированы
Heir
Heir
А ми хіба шо, ми ж нічого... Дуже прикро.
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