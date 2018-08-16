"Дуже сильна отрута": чому не врятували вкушену змією в Карпатах дівчинку

У суботу, 11 серпня, 4-річну дівчинку, яка разом з батьками відпочивала в Карпатах, вкусила змія. Дитину врятувати не вдалося.

Сиворотки, котра б могла врятувати, від отрути плазуна в лікарні не було, пише "032".

"До нас її доправили у вихідний день - в неділю. І, незважаючи на це, лікарі провели всі необхідні заходи. Приїздили навіть медики з інших лікарень. Хвороба розвивалася дуже прогресивно, був гострий перебіг. Це була дуже потужна отрута", - каже заступник головного лікаря Західноукраїнського дитячого медцентру Олена Козлова.

Лікар зазначає, що в медичній установі не було сиворотки проти отрути, однак Україна наразі взагалі її не закуповує.

"Скоріш за все, дитину вкусила Карпатська змія звичайна, яка живе в нашому регіоні. Специфічна протиотрута проти укусу такої змії не зареєстрована в Україні, тому держава не може офіційно її закупити", - розповіла Козлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший випадок загибелі дитини у Львові у 2018 році. Раніше стало відомо про смерть 10-річної дівчинки.