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Мавпа "зізналася" в любові співробітниці зоопарку Бердянська. Відеофакт

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У Бердянську Запорізької області в приватному зоопарку "Сафарі" мавпочка продемонструвала симпатію до доглядачці.

Відвідувачі зняли на відео шимпанзе, вона спочатку уважно розглядала дівчину, гладила їй ноги, потім почала обіймати і цілувати її.

Прояв любові тварини до людини викликав розчулення у відвідувачів.

Відзначимо, шимпанзе вважаються найближчими родичами людини.

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Виходячи з досліджень, їх генетична база збігається з людської на 98,7%. Шимпанзе, як і людей, можна розрізняти за індивідуальними відбитками шкірних покривів на пальцях і долонях.

Як повідомляв CityOboz, в зоопарку Бердянська народився маленький капуцінчік.

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Zaporizhia.City
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