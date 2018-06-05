Мавпа "зізналася" в любові співробітниці зоопарку Бердянська. Відеофакт

У Бердянську Запорізької області в приватному зоопарку "Сафарі" мавпочка продемонструвала симпатію до доглядачці.

Відвідувачі зняли на відео шимпанзе, вона спочатку уважно розглядала дівчину, гладила їй ноги, потім почала обіймати і цілувати її.

Прояв любові тварини до людини викликав розчулення у відвідувачів.

Відзначимо, шимпанзе вважаються найближчими родичами людини.

Виходячи з досліджень, їх генетична база збігається з людської на 98,7%. Шимпанзе, як і людей, можна розрізняти за індивідуальними відбитками шкірних покривів на пальцях і долонях.

Як повідомляв CityOboz, в зоопарку Бердянська народився маленький капуцінчік.