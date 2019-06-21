Netflix показав унікальні кадри з Чорнобиля: відео

Популярний стрімінговий сервіс Netflix, у рамках документального спецпроекту Our Planet, показав барвисті кадри з Чорнобильської зони відчуження.

Вони продемонстрували, що природа може відновитися на постраждалих від радіації територіях за умови невтручання людини. Про це на офіційній сторінці у Facebook пише Держагентство з управління зоною відчуження.

Чорнобиль BBC

"У 2015 році під час першої зустрічі ми навіть не знали, про який саме фільм ідеться. Знали тільки, що це буде документалістика про природу зони відчуження. Вже після завершення зйомок, коли почався етап постпродакшн, дізналися, що цей матеріал стане частиною документального серіалу Our Planet, а закадровий текст для нього буде читати один із найвідоміших у світі провідних-натуралістів сер Девід Аттенборо", — розповів співробітник Чорнобильського заповідника Денис Вишневський.

Серіал Our Planet складається з 8 серій, кожна з яких представляє собою розповідь про окрему глобальну екосистему планети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в компаніях, які організовують тури в зону відчуження, заявили про 30-40% зростання кількості туристів, після закінчення серіалу ця цифра буде тільки рости.

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