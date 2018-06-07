Не расчесывай мне нервы: 30 популярных фраз в Одессе

Смешные одесские фразы давно стали крылатыми. Одесситы часто сами не замечают, как их произносят, а вот для уха туриста фраза звучит неправильно.

Местный сайт собрал 30 ярких фраз, которые точно можно услышать в одесских дворах и на рынке.

С первого прочитанного выражения внутренний голос начинает говорить с еврейским произношением.

Я имею вам кое-что сказать...

Я личность творческая: хочу - творю, хочу - вытворяю...

С годами все больше разочаровывают цены, зеркало и анализы...

Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!

Вы шо, с мозгами поссорились?

Шо? Так плохо живете, что только в одной руке сумка?

Щаз я сделаю вам скандал, и будет вам весело...

Это вы в Женеве умница, а в Одессе еле-еле идиот...

Мне стыдно ходить с вами по одной Одессе!

Не делайте мне беременную голову!

Кто любит деньги, тот умеет делать деньги!

Ты мне не щаз, а зараз!

Ой, мне все равно, лишь бы да...

Не лечите меня...

На шару и уксус сладкий!

Фрукта в этому году всего ничего...

Чтоб ви здохли, ви мне нравитесь...

Шо вы скажете за эту рыбу? Нет, это таки не фонтан...

Ой, я вас умоляю...

Я дико извиняюсь....

Я готов послушать за вашу просьбу!

Вы уходите, слава Богу, или остаетесь, не дай Бог?

Мужчина, шо вы тулитесь вперед меня? Вас тут не стояло!

Фима, не расчесывай мне нервы!

Не крутите мне мои фаберже!

Ты сначала ноги помой, потом педикюр делай!

Я себя знаю, а вы себе думайте, что хотите.

Ну, теперь молодые пускай познакомятся про­между собой, а мы пойдем в другие комнаты

Иди к Бениной маме!

Как идти на Привоз? С деньгами!

Я на его угрозы положил с прибором, понял!

Ви таки немножечко прави - она, конечно, не Венера, но что-то венерическое в ней есть.

Куда? Не закудыкивай.

Как сообщал CityOboz, в Одессе появилась туристическая полиция.