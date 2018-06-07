Не розчісуй мені нерви: 30 популярних фраз в Одесі

Смішні одеські фрази давно стали крилатими. Одесити часто самі не помічають, як їх вимовляють, а ось для вуха туриста фраза звучить неправильно.

Місцевий сайт зібрав 30 яскравих фраз, які точно можна почути в одеських дворах і на ринку.

З першої прочитаної фрази внутрішній голос починає говорити з єврейською вимовою.

Я маю вам дещо сказати ...

Я особистість творча: хочу - творю, хочу - витворяв ...

З роками все більше розчаровують ціни, дзеркало і аналізи ...

Ой, не треба мене вмовляти, я і так погоджуся!

Ви шо, з мізками посварилися?

Шо? Так погано живете, що тільки в одній руці сумка?

Щаз я зроблю вам скандал, і буде вам весело ...

Це ви в Женеві розумниця, а в Одесі ледве-ледве ідіот ...

Мені соромно ходити з вами по одній Одесі!

Не робіть мені вагітну голову!

Хто любить гроші, той вміє робити гроші!

Ти мені не щаз, а зараз!

Ой, мені все одно, аби так ...

Не лікуйте мене ...

На шару і оцет солодкий!

Фрукта в цьому році всього нічого ...

Щоб ви здохли, ви мені подобаєтесь ...

Шо ви скажете за цю рибу? Ні, це таки не фонтан ...

Ой, я вас благаю ...

Я дико перепрошую ....

Я готовий послухати за ваше прохання!

Ви йдете, слава Богу, або залишаєтеся, не дай Бог?

Чоловік, шо ви тулітесь вперед мене? Вас тут не стояло!

Фіма, не розчісуй мені нерви!

Не крутіть мені мої фаберже!

Ти спочатку ноги помий, потім педикюр роби!

Я себе знаю, а ви собі думайте, що хочете.

Ну, тепер молоді нехай познайомляться поміж собою, а ми підемо в інші кімнати

Іди до Беніної мамі!

Як йти на Привоз? З грошима!

Я на його погрози поклав з приладом, зрозумів!

Ві таки трішечки праві - вона, звичайно, не Венера, але щось венеричне в ній є.

Куди? Не закудиківай.

Як повідомляв CityOboz, в Одесі з'явилася туристична поліція.