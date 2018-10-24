''Не оказали никакой помощи'': в больнице Киева — скандал из-за халатности врачей

В одной из киевских больниц во вторник, 24 октября, от сепсиса скончался мужчина, так как врачи не оказали ему никакой помощи.

Об этом сообщила его сводная сестра Анастасия Мельниченко в Facebook.

"Вчера ночью умер сын маминого мужа. От сепсиса, развившегося вследствие ушиба ноги.

Скончался в больнице, лежа на каталке, где ему не предоставили никакой помощи. Никакой - это никакой. Ни капельницы, ни анализов, ни уколов. Он поступил с температурой 35 и ночью его не стало", - написала она.

По словам женщины, перед этим он побывал в трех больницах, где никто не оказал ему помощи.

"В 19 часов они с матерью приехали в больницу скорой помощи. В больнице их отказались принимать и отправили в больницу-стационар, на скорой, вписав в направлении что это должна быть больница (септический центр) на Запорожца, но почему-то в адресе указали Попудренко, 32. Оттуда попытались вызвать скорую, но она не приняла вызов, ссылаясь на то, что такой пациент может доехать и сам. Тогда мать Леши вызвала такси и они поехали по адресу, указанному в направлении", - пишет она.

"По адресу Попудренко, 32, куда и приехала скорая, больницы не оказалось. Тогда скорая заехала на Попудренко, 36, где больница есть, но не та, в которую отправляли.

В этой больнице посмотрели на диагноз (сепсис), направление (специализированный септический центр), сослались на несоответствие профиля, уточнили адрес и отправили их в третью больницу на Запорожца, 26", - жалуется Анастасия.

Она добавила, что в третьей больнице ее брата определили в гастроэнтерологическое отделение, в коридор, на каталку, а помощь так и не предоставили. Там мужчина и скончался.

Анастасия подчеркнула, что ее семья намерена составить заявление в полицию о неоказании помощи.

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