''Не надали ніякої допомоги'': в лікарні Києва — скандал через халатність лікарів

В одній із київських лікарень у вівторок, 24 жовтня, від сепсису помер чоловік, оскільки лікарі не надали йому жодної допомоги.

Про це повідомила його зведена сестра Анастасія Мельниченко у Facebook.

"Вчора вночі помер син маминого чоловіка. Від сепсису, що розвинувся внаслідок забою ноги.

Помер у лікарні, лежачи на каталці, де йому не надали ніякої допомоги. Ніякої — це ніякої. Ні крапельниці, ні аналізів, ні уколів. Він поступив із температурою 35 і вночі його не стало", — написала вона.

За словами жінки, перед цим він побував у трьох лікарнях, де ніхто не надав йому жодної допомоги.

"О 19 годині вони з матір'ю приїхали у лікарню швидкої допомоги. Там їх відмовилися приймати і відправили у лікарню-стаціонар, вписавши в направленні, що це має бути лікарня (септичний центр) на Запорожця, але чомусь в адресі вказали Попудренка, 32. Звідти спробували викликати швидку, але вона не прийняла виклик, посилаючись на те, що такий пацієнт може доїхати і сам. Тоді мама Льоші викликала таксі і вони поїхали за адресою, вказаною у направленні", — пише вона.

"За адресою Попудренка, 32, куди й приїхав автомобіль, лікарні не виявилося. Тоді авто заїхало на Попудренка, 36, де лікарня є, але не та, у яку відправляли. У цій лікарні глянули на діагноз (сепсис), направлення (спеціалізований септичний центр), послалися на невідповідність профілю, уточнили адресу і відправили їх у третю лікарню на Запорожця, 26", — скаржиться Анастасія.

Вона додала, що у третій лікарні її брата визначили в гастроентерологічне відділення, у коридор, на каталку, а допомогу так і не надали. Там чоловік і помер.

Анастасія підкреслила, що її сім'я має намір скласти заяву в поліцію про ненадання допомоги.

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