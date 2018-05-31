Названо п'ять найкращих книг за останні 50 років

Журі Букерівської премії склало шорт-лист з п'яти книг, які номіновані на титул кращого літературного твору за останні 50 років.

Переможця оголосять 8 липня 2018 року, повідомляє The Man Booker Prize. За вподобану книгу читачі можуть проголосувати на сайті до 25 червня.

У п'ятірку увійшли твори, автори яких отримували нагороду з часу заснування Букерівської премії у 1969 році. У списку - по одному письменнику на кожне десятиліття:

"У вільній державі" Відіадхара Найпола (1971),

"Місячний тигр" Пенелопи Лайвлі (1987),

"Англійський пацієнт" Майкла Ондатже (1992),

"Вовча зала" Хіларі Ментел (2009, 2012),

"Лінкольн в бардо" Джорджа Сондерса (2017).

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