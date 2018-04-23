Чем зачитываются украинцы: топ-10 книг 

Ко Всемирному дню книги и авторского права, который ежегодно отмечается 23 апреля, книжная сеть "Буква" сделала подборку популярных книг среди украинских читателей.

Активно продаются современные нон-фикшн издания, имеющие примеры, кейсы и структурированные ответы на вопросы данной отрасли, сообщает "Укринформ".

Художественная и детская литература также не сдает своих позиций, ведь долгожданные мировые новинки становятся бестселлерами и на украинском пространстве.

Лина Костенко "Триста стихов"

Самые известные стихи из разных времен творчества и на различные темы вошли в сборник "Триста стихов". Это самое полное собрание поэтессы со времен независимости.

Джон Грин "Черепахи аж до низу"

После долгого молчания признан титулованный автор "В поисках Аляски" и "Вина звезд" - Джон Грин возвращается к читателям с новым блестящим романом о любви, стойкости и незыблемой дружбе на всю жизнь.

Джаред Даймонд "Оружие, микробы и сталь"

Это мировой научный бестселлер, который разошелся многомиллионными тиражами и продолжает преодолевать новые рубежи. Книга принесла автору Пулитцеровскую премию, превратив академического ученого в звезду первой величины.

Серия "Дневник слабака" Джефф Кинни

Мировой бестселлер, бестселлер по версии The New York Times, всего в мире продано более 180 млн экземпляров! Переведен на 52 языка. Серия имеет 12 книг.

Джордж Мартин. Серия "После льда и пламени": "Игра престолов", "Битва королей", "Буря мечей", "Пир воронов", "Танец Драконов"

Фантастическая сага "После льда и пламени" давно завоевала сердца читателей во всем мире, переведена более чем на 20 языков и продается миллионными тиражами.

Джордж Оруэлл "1984"

"1984" - роман-антиутопия - один из главных и уж точно самый важный роман прошлого столетия.

Чемпен Гэри "Пять языков любви"

Любовь - неотъемлемая часть успешности. Человек, умеющий дарить и принимать любовь гораздо быстрее достигает личного роста во всех сферах жизни. Эта книга научит понимать язык другого, выражать любовь, не скрывать своих чувств и принимать обратные чувства.

Стивен Кови "7 навыков высокоэффективных людей"

Мировой супербестселлер! Книга, которая повлияла на жизнь миллионов людей, включая Билла Клинтона, Ларри Кинга и Стивена Форбса!

Сергей Щербаков "Таргетинговая реклама в социальных сетях: точно в яблочко"

Следуя рекомендациям автора, можно быстро и дешево получать все больше клиентов с Facebook и Instagram.

Филипп Котлер "Маркетинг 4.0"

Маркетинг изменился навсегда - произошла новая промышленная революция, которая привела к автоматизации производства, машины больше не нуждаются в контроле со стороны человека, чтобы выполнять задания.