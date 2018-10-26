Назван самый демократичный город Украины в 2018 году

Черновцы возглавили рейтинг демократичности украинских городов в 2018 году. Индекс демократичности города составил 90%.

Соответствующую оценку провели эксперты Украинского независимого центра политических исследований, в рамках проекта USAID "Граждане в действии", говорится в материале Справочника общественного активиста.

Для составления рейтинга проводился анализ демократичность процедур местных советов, в которых прописаны возможности жителей влиять на процесс принятия решений.

Лидерами демократичности в 2018 году стали:

1. Черновцы - 90%.

2. Киев - 76%.

3. Хмельницкий - 75%.

4. Львов - 70%.

5. Краматорск - 66%.

Самые низкие показатели демократичности оказались в Харькове (38%) и Житомире (29%).

Общее среднее качество местной демократии в 2018 году в областных центрах - 55%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Международная антикоррупционная сеть Transparency International Ukraine(TIU) создала рейтинг прозрачности инвестиционной сферы ста крупнейших городов Украины.