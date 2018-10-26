Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році

Чернівці очолили рейтинг демократичності українських міст у 2018 році. Індекс демократичності міста склав 90%.
Відповідну оцінку провели експерти Українського незалежного центру політичних досліджень, у рамках проекту USAID "Громадяни в дії", йдеться в матеріалі Довідника громадського активіста.
Для складання рейтингу проводився аналіз демократичності процедур місцевих рад, у яких прописані можливості жителів впливати на процес ухвалення рішень.
Лідерами демократичності в 2018 році стали:
1. Чернівці - 90%.
2. Київ - 76%.
3. Хмельницький - 75%.
4. Львів - 70%.
5. Краматорськ - 66%.
Найнижчі показники демократичності виявилися в Харкові (38%) і Житомирі (29%).
Загальна середня якість місцевої демократії в 2018 році в обласних центрах - 55%.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International Ukraine (TIU) створила рейтинг прозорості інвестиційної сфери ста найбільших міст України.