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Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році

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Чернівці очолили рейтинг демократичності українських міст у 2018 році. Індекс демократичності міста склав 90%.

Відповідну оцінку провели експерти Українського незалежного центру політичних досліджень, у рамках проекту USAID "Громадяни в дії", йдеться в матеріалі Довідника громадського активіста.

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Для складання рейтингу проводився аналіз демократичності процедур місцевих рад, у яких прописані можливості жителів впливати на процес ухвалення рішень.

Лідерами демократичності в 2018 році стали:

1. Чернівці - 90%.

2. Київ - 76%.

3. Хмельницький - 75%.

4. Львів - 70%.

5. Краматорськ - 66%.

Найнижчі показники демократичності виявилися в Харкові (38%) і Житомирі (29%).

Загальна середня якість місцевої демократії в 2018 році в обласних центрах - 55%.

Названо найбільш демократичне місто України в 2018 році

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міжнародна антикорупційна мережа Transparency International Ukraine (TIU) створила рейтинг прозорості інвестиційної сфери ста найбільших міст України.

Місце
УкраїнаЧернівці
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