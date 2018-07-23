"На потоке?" Церковь УПЦ МП на Донбассе угодила в скандал

На территории Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой области (Московский патриархат) в церковной лавке обустроили подпольный обмен русских рублей.

В распоряжении OBOZREVATEL попали видеозаписи, на которых несколько мужчин провели "социальный эксперимент".

Как оказалось, за "немного сверху" служители монастыря предоставляют такую услугу и меняют деньги.

При чем, уверенность, с какой батюшка назвал курс, убеждает в том, что обмен валюты находится "на потоке".

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Источники предположили, что именно с подачи настоятеля процветает "этот бизнес".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты "отжали" церковь в "ДНР".