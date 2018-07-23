Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
КияниМедОбоз

"На потоке?" Церковь УПЦ МП на Донбассе угодила в скандал

3.2тЧитать новость на украинском

На территории Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой области (Московский патриархат) в церковной лавке обустроили подпольный обмен русских рублей.

В распоряжении OBOZREVATEL попали видеозаписи, на которых несколько мужчин провели "социальный эксперимент".

Как оказалось, за "немного сверху" служители монастыря предоставляют такую услугу и меняют деньги.

При чем, уверенность, с какой батюшка назвал курс, убеждает в том, что обмен валюты находится "на потоке".

Новости
В Мелитополе ночью неизвестные ограбили православную церковь

Источники предположили, что именно с подачи настоятеля процветает "этот бизнес".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты "отжали" церковь в "ДНР".

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
29
10
Смешно
1
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги