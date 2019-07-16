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На популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП с туристами: видео

4.9т Читать материал на украинском

На популярном украинском курорте в Кирилловке произошло жуткое ЧП с отдыхающими. Здесь в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми.

Как сообщает Аctual.today, туристам пришлось около 45 минут провисеть на высоте более 50 метров.

Аттракцион "Цепочка"

Аттракцион "Цепочка"

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По словам очевидцев, люди, оказавшиеся в ловушке на огромной высоте, кричали и нервничали. На место были вызваны бойцы ГСЧС. После того, как отдыхающих спустили на землю, им вернули деньги и дали 6 бесплатных билетов на другие аттракционы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму в ночь на 13 июля ветер опрокинул домики с отдыхающими. Инцидент произошел на территории автокемпинга "Оленевка Village" в селе Оленевка Черноморского района. Минимум один человек пострадал.

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Темы
Летний отдых Zaporizhzhia.City
Место
Украина
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