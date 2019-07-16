На популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП с туристами: видео

На популярном украинском курорте в Кирилловке произошло жуткое ЧП с отдыхающими. Здесь в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми.

Как сообщает Аctual.today, туристам пришлось около 45 минут провисеть на высоте более 50 метров.

Аттракцион "Цепочка" Диво Остров

По словам очевидцев, люди, оказавшиеся в ловушке на огромной высоте, кричали и нервничали. На место были вызваны бойцы ГСЧС. После того, как отдыхающих спустили на землю, им вернули деньги и дали 6 бесплатных билетов на другие аттракционы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму в ночь на 13 июля ветер опрокинул домики с отдыхающими. Инцидент произошел на территории автокемпинга "Оленевка Village" в селе Оленевка Черноморского района. Минимум один человек пострадал.

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