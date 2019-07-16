Корупційна пастка: на українському курорті трапилася жахлива НП із туристами. Відео

На популярному українському курорті у Кирилівці Запорізької області трапилася жахлива НП із відпочивальниками. Тут у повітрі завис атракціон "Ланцюжок", який був забитий людьми.

Як повідомляє Аctual.today, туристам довелося приблизно 45 хвилин повисіти на висоті понад 50 метрів.

Атракціон "Ланцюжок" Диво Остров

За словами очевидців, люди, які опинилися в пастці на величезній висоті, кричали і нервувалися. На місце були викликані бійці ДСНС. Після того, як відпочивальників спустили на землю, їм повернули гроші і дали 6 безкоштовних квитків на інші атракціони.

Деякий час тому до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили нам шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки у 2018 році в Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту є маса проблем. Зокрема немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність з надання різноманітних розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

В безпеці атракціонів також є великі сумніви, що підтвердилося сьогоднішньою НП.

"Кожен підприємець, який бажає займатися бізнесом, має заплатити данину місцевій владі. Збір данини контролюється особисто Малєєвим. Наприклад: торгівля вином – 3 тисячі гривень, кіоск із шаурмою – 6 тисяч гривень, торгівля шашликом – 40 тисяч гривень тощо", – розповів місцевий житель на умовах анонімності.

Також місцеві жителі повідомили нам, що місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, а й допускає злочинну недбалість, яка призводить до загибелі людей.

"Протягом багатьох років рятувальні станції продавалися або здавалися в оренду. Через це гинули люди. Причому деяких вдавалося діставати з води, але через відсутність професійних рятувальників вони вмирали просто на очах відпочивальників", – розповіли нам.

Зазначимо, що голова сільради Кирилівки Малєєв уже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році у нього проводила обшуки прокуратура, проте, як стверджують джерела, він знову вийшов сухим із ​​води.

Іван Малєєв

OBOZREVATEL продовжує стежити за ситуацією у популярному курортному селищі на Азовському морі і проводить власне розслідування.

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