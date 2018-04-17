На Хортице высадили аллею "священных" дубов 

В Запорожье состоялась высадка деревьев на базе будущего мемориального комплекса "Священный Хортицкий дуб".

Мероприятие проходило в районе балки Шанцевой около 100-летнего дуба, сообщает пресс-служба ОГА.

"Каждый человек должен оставить память после себя. И высаженные деревья является хорошим символом. Начиная со своей семьи и во всей стране мы должны идти к тому, чтобы помнить важные для нашего народа символы. Сегодня мы оставим память нашим потомкам", - отметил глава облгосадминистрации Константин Брыль.

По данным историков, дубы на Хортице были священными деревьями. В частности, первое письменное упоминание об острове, связанная с этим деревом, в работе крестного отца княгини Ольги византийского императора Константина Багрянородного.

Исследователь казачества Дмитрий Яворницкий также упоминает о священном дуб, но уже казацких времен.

Сейчас у балки Шанцевой напротив памятника Святославу Храброму растет мощный столетний дуб - потомок дубов, растущих на острове во времена Киевской Руси.

Поэтому запорожцами было принято решение именно на этом месте создать мемориальный комплекс "Священный Хортицкий дуб".

Как сообщал CityOboz, вокруг Хортицы запустили речной трамвайчик.