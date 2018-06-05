На Хортиці руфери "підкорили" електровишку: екстремальне відео

Підлітки залізли на опору лінії електропередач (ЛЕП), яка розташована на території Національного заповідника "Хортиця".

Відео екстремального вчинку опубліковано в YouTube. У сюжеті руфери відзначають, що висота електровишки становить 78 метрів.

Екстремали забралися на ЛЕП по сходах, а також за допомогою мотузки.

На відео видно, що ніяких огорож навколо опори не було. "Взагалі тут дуже красиво. Крім того, що ми помремо сьогодні", - сказав один з хлопців перед необачним вчинком.

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