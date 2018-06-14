На Херсонщине из огня спасли крошечного олененка

Возле села Корсунка Херсонской области пожарные спасли из огня маленького олененка.

Как сообщается на странице ГСЧС в Facebook, 13 июня в пожарно-спасательную часть Новой Каховки поступило сообщение о пожаре на открытой территории, горела сухая трава.

Спасатели привлекли дополнительные силы, чтобы потушить пожар. В частности, 10 единиц техники и 30 работников лесного хозяйства, от ГСЧС - 11 единиц техники и 36 человек личного состава, также помогали местные жители.

"Через нескольких часов борьбы с огнем, пожар был ликвидирован на площади 15 га", - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что крошечного олененка под свою опеку взяли жители.

Как сообщал CityOboz, в Днепре заметили водоплавающего оленя.