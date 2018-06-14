На Херсонщині з вогню врятували крихітного оленятко

Біля села Корсунка Херсонської області пожежники врятували з вогню маленької оленяти.

Як повідомляється на сторінці ДСНС в Facebook, 13 червня в пожежно-рятувальну частину Нової Каховки надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території, горіла суха трава.

Рятувальники залучили додаткові сили, щоб загасити пожежу. Зокрема, 10 одиниць техніки та 30 працівників лісового господарства, від ДСНС - 11 одиниць техніки і 36 людей особового складу, також допомагали місцеві жителі.

"Через кілька годин боротьби з вогнем, пожежу було ліквідовано на площі 15 га", - уточнили в відомстві.

Також наголошується, що крихітного оленятко під свою опіку взяли жителі.

Як повідомляв CityOboz, в Дніпрі помітили оленя, який купався у воді.