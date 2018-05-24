Маленькое чудо: на Закарпатье у питона родился альбинос

В Ужгороде в частном террариуме у трехметрового питона Жужи родилась первый на Закарпатье маленькая бело-розовая "девочка"-альбинос.

"Альбиносизм - это врожденная аномалия, согласно которой в организме животного нет черного пигмента меланина. Это как, к примеру, белая ворона", - рассказывает владелец зверинца Олег Дыба, пишет "Закарпаття онлайн".

По его словам, животные-альбиносы встречаются в природе редко, потому что не имеют защитной окраски и становятся легкой добычей для хищников.

"Кроме того, ген альбиносизма - рецессивный, то есть может проявиться в следующем поколении исключительно тогда, когда присутствует у обоих родителей. Жужа - альбинос, но то, что на свет появился маленький питон-альбинос, означает, что альбиносы также были и среди родителей Йончия", - уточнил Дыба.

Маленький потомок Жужи и Йончия появился из той части яиц, которая при откладывании не вместилась в кладку, поэтому их поместили на искусственную инкубацию.

Длина новорожденного питончика - до 40 сантиметров, питаться он не будет до первой в своей жизни линьки.

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