Ми на Facebook
УкрEngРус
Реєстрація
КияниМедОбоз

Маленьке диво: на Закарпатті у пітона народився альбінос

1.4тЧитати новину російською

В Ужгороді в приватному тераріумі у триметрового пітона Жужі народилася перша на Закарпатті маленька біло-рожева "дівчинка"-альбінос.

"Альбіносизм - це вроджена аномалія, згідно з якою в організмі тварини немає чорного пігменту меланіну. Це як, наприклад, біла ворона", - розповідає власник звіринця Олег Диба, пише "Закарпаття онлайн".

За його словами, тварини-альбіноси зустрічаються в природі рідко, тому що не мають захисного забарвлення і стають легкою здобиччю для хижаків.

"Крім того, ген альбіносизму - рецесивний, тобто може проявитися в наступному поколінні виключно тоді, коли присутній в обох батьків. Жужа - альбінос, але те, що на світ з'явився маленький пітон-альбінос, означає, що альбіноси також були і серед батьків Йончія", - уточнив Диба.

Маленький нащадок Жужі і Йончія з'явився з тієї частини яєць, яка при відкладанні не вмістилася в кладку, тому їх помістили на штучну інкубацію.

Новини
Реконструкція київського зоопарку: як змінився звіринець

Довжина новонародженого пітончика - до 40 сантиметрів, харчуватися він не буде до першої у своєму житті ліньки.

Як повідомляв CityOboz, в зоопарку Бердянська народився маленький капуцинчик.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги