Маленьке диво: на Закарпатті у пітона народився альбінос

В Ужгороді в приватному тераріумі у триметрового пітона Жужі народилася перша на Закарпатті маленька біло-рожева "дівчинка"-альбінос.

"Альбіносизм - це вроджена аномалія, згідно з якою в організмі тварини немає чорного пігменту меланіну. Це як, наприклад, біла ворона", - розповідає власник звіринця Олег Диба, пише "Закарпаття онлайн".

За його словами, тварини-альбіноси зустрічаються в природі рідко, тому що не мають захисного забарвлення і стають легкою здобиччю для хижаків.

"Крім того, ген альбіносизму - рецесивний, тобто може проявитися в наступному поколінні виключно тоді, коли присутній в обох батьків. Жужа - альбінос, але те, що на світ з'явився маленький пітон-альбінос, означає, що альбіноси також були і серед батьків Йончія", - уточнив Диба.

Маленький нащадок Жужі і Йончія з'явився з тієї частини яєць, яка при відкладанні не вмістилася в кладку, тому їх помістили на штучну інкубацію.

Довжина новонародженого пітончика - до 40 сантиметрів, харчуватися він не буде до першої у своєму житті ліньки.

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