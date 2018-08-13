Маковія 2018: що не можна робити на Медовий спас

У вівторок, 14 серпня, православні українці святкують Медовий Спас, або Маковія. У цей день прийнято приходити в храм і дякувати Богові за врожай. У серпні бджолярі збирають мед, тому свято й отримало таку назву.

Також православна церква відзначає в цей день Винесення чесних древ Животворящого Хреста. Таке свято з'явилося після того, як у Константинополі сталася страшна епідемія і єдиним порятунком для городян стало освячення всіх колодязів і джерел води частиною хреста, на якому був розп'ятий Ісус. Народну назву "Маковія" це свято отримало через те, що в серпні прийнято збирати урожай маку та вшановувати пам'ять мучеників Макавеїв. OBOZREVATEL згадав головні звичаї і традиції цього дня.

Що прийнято святити на Медовий Спас

У цей день прийнято святити в храмі мед із нового врожаю, воду і мак. При цьому, необхідно поділитися медом із нужденними.

Що не можна робити на Медовий Спас

У Медовий Спас заборонено їсти м'ясні, молочні продукти, рибу і яйця. Справи по дому і на полі також робити не слід. 14 серпня не можна лаятися і бажати комусь зла. Крім того, небажано голосно розмовляти в цей день.

Народні прикмети на Медовий Спас

Освячений у церкві букет із польових квітів захищає будинок від бід і невдач. Якщо покласти освячений мак під подушку дитині, то вона не буде хворіти.

До свята раніше виникли такі прикмети:

- На Маковія літо закінчується, а осінь починається.

- Яка погода в Медовий Спас, таким буде свято і в наступному році.

- Прийшов Медовий Спас - готуй шубу про запас.

- Якщо на Маковія йде дощ, лісових пожеж буде мало.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL підготував рецепти страв, які можна приготувати на Медовий Спас.